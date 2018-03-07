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На проспекті на виїзді з Києва сталися вибухи, згорів автомобіль

Середа, 7 березня 2018, 00:16
На проспекті на виїзді з Києва сталися вибухи, згорів автомобіль

У Києві на Броварському проспекті біля станції метро "Лісова" сталися вибухи, від яких спалахнув автомобіль, є постраждалий.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua

Згідно із повідомленням, на Броварському проспекті в напрямку виїзду з Києва спалахнув автомобіль Toyota Camry. Очевидці стверджують, що автівка загорілась після вибуху двох гранат. Одна людина отримала поранення. Повідомляється, що з місця події втекли двоє озброєних осіб.

На місці працює велика кількість правоохронців, оголошено план "Перехват". У напрямку м.Бровари виник затор.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київвибухкримінал
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