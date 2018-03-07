Трамп заявив про можливий прогрес на переговорах з КНДР
Президент США Дональд Трамп заявив про можливий прогрес в переговорах з Північною Кореєю.
Про це він написав у twitter.
"Можливий прогрес на переговорах з Північною Кореєю. Вперше за багато років всі зацікавлені сторони докладають серйозні зусилля. Світ дивиться і чекає", - написав Трамп.
Possible progress being made in talks with North Korea. For the first time in many years, a serious effort is being made by all parties concerned. The World is watching and waiting! May be false hope, but the U.S. is ready to go hard in either direction!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 6, 2018
"Можливо, це помилкова надія, але США готові докласти всіх зусиль в будь-якому напрямку", - додав він.
Як повідомляє AFP, Сеул раніше оголосив, що в наступному місяці обидві Кореї проведуть історичний саміт в демілітаризованій зоні, а Кім Чен Ин готовий зупинити ракетні і ядерні випробування і сісти за стіл переговорів зі своїм старим "імперіалістичним" ворогом.
Як повідомлялося, президент Південної Кореї Мун Чже Ін 5 березня відправив команду спеціальних посланників, в тому числі главу розвідки Сеула, в КНДР, щоб просунути вперед переговори між Вашингтоном і Пхеньяном з питання денуклеаризації Корейського півострова.
Нагадаємо, нещодавно Сполучені Штати розширили санкції проти КНДР, внісши до переліку компанії і кораблі, які допомагають Пхеньяну обходити санкції ООН.