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Трамп заявив про можливий прогрес на переговорах з КНДР

Середа, 7 березня 2018, 01:19

Президент США Дональд Трамп заявив про можливий прогрес в переговорах з Північною Кореєю.

Про це він написав у twitter.

"Можливий прогрес на переговорах з Північною Кореєю. Вперше за багато років всі зацікавлені сторони докладають серйозні зусилля. Світ дивиться і чекає", - написав Трамп.

"Можливо, це помилкова надія, але США готові докласти всіх зусиль в будь-якому напрямку", - додав він.

Як повідомляє AFP, Сеул раніше оголосив, що в наступному місяці обидві Кореї проведуть історичний саміт в демілітаризованій зоні, а Кім Чен Ин готовий зупинити ракетні і ядерні випробування і сісти за стіл переговорів зі своїм старим "імперіалістичним" ворогом.

Як повідомлялося, президент Південної Кореї Мун Чже Ін 5 березня відправив команду спеціальних посланників, в тому числі главу розвідки Сеула, в КНДР, щоб просунути вперед переговори між Вашингтоном і Пхеньяном з питання денуклеаризації Корейського півострова.

Нагадаємо, нещодавно Сполучені Штати розширили санкції проти КНДР, внісши до переліку компанії і кораблі, які допомагають Пхеньяну обходити санкції ООН.

"Українська правда" у Threads

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