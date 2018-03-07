ЗМІ: Речовину, якою отруїли колишнього російського шпигуна, раніше використовувала ФСБ

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Середа, 7 березня 2018, 05:33

Речовину, якою у Великій Британії, імовірно, отруїли колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля, використовували під час штурму захопленого терористами театрального центру в Москві на Дубровці в 2002 році.

Про це пише Радіо Свобода.

Йдеться про сильнодіючий синтетичний наркотик фентаніл, дія якого значно сильніше за дію героїну.

Інформація про те, що газ на основі фентанілу ФСБ використовувала при штурмі театрального центру на Дубровці, міститься, зокрема, в офіційній відповіді спецслужби на запит глави руху "За права людини" Льва Пономарьова.

При цьому сліди наркотику в зразках одягу заручників терористів, які захопили театральний центр, виявили в 2012 році фахівці науково-технологічної лабораторії британського міністерства оборони.

Ця лабораторія знаходиться в Солсбері. Саме в цьому місті в неділю в несвідомому стані були знайдені Скрипаль і його дочка.

Нагадаємо, колишній російський шпигун Сергій Скрипаль знаходиться у критичному стані ймовірного отруєння невідомою речовиною у Великій Британії, де він проживав в останні роки.

В Кремлі заявили, що не мають ніякої інформації з приводу того, чим займався Скрипаль та з чим може бути пов'язана трагічна ситуація.

Голова міжнародного комітету палати громад Том Тугендхат заявив, що таємнича хвороба колишнього російського шпигуна містить всі ознаки російської причетності.

Глава МЗС Британії Джонсон заявив у вівторок, що Лондон має намір вжити жорсткі заходи в разі, якщо вдасться встановити причетність Росії до отруєння Скрипаля.

У Москві заяву глави МЗС Великобританії назвали "дикістю".

Теми: Росія Велика Британія ФСБ
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