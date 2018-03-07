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Оператори розказали, коли запустять 4G

Середа, 7 березня 2018, 05:20

Трійка українських мобільних операторів прогнозує запуск технології мобільного зв'язку четвертого покоління (4G) в діапазоні 1800 МГц в липні поточного року.

Про це журналістам повідомили представники всіх трьох мобільних операторів за підсумками проведеного в Києві у вівторок тендера, передає Інтерфакс-Україна.

СЕО lifecell Ісмет Язиджі зазначив, що його оператор готовий запустити мобільний зв'язок 4G вже в липні, як тільки будуть завершені роботи з конверсії частот.

"У 1800-му діапазоні ми будемо запускатися в липні. До липня ніхто не має права запускати. Всі повинні запускати одночасно. Зараз піде обмін частотами, і це дуже важка і складна операція. Я навіть не впевнений, що в Україні були прецеденти такого потужного обміну частотами", - сказав президент "Київстару" Петро Чернишов.

Він зазначив, що з погляду інфраструктури у компанії "Київстар" все вже готово для запуску 4G в смузі частот 1800 МГц.

Генеральний директор "Vodafone Україна" Ольга Устинова також повідомила, що до запуску 4G-зв'язку мережі її оператори вже готові.

"Я прогнозую, що в 2600 діапазоні ми запустимося вже наприкінці березня, якщо нічого не трапиться. В 1800 спектрі - на початку липня", - сказала вона.

Раніше всі оператори прогнозували запуск 4G-зв'язку в кінці березня-початку квітня.

Нагадаємо, мобільні оператори купили частоти 4G в діапазоні 1800 МГц. Загальний обсяг отриманих в ході аукціону на 4G коштів в діапазоні 1800 МГЦ - 5,434 мільярда гривень.

В ході торгів за частоти в діапазоні 1800 МГц компанії переплатили 1,45 млрд понад стартову ціну.За частоти в діапазоні 2400 МГц сумарно держава отримає за ліцензії понад 2,45 млрд гривень. 

В суммі держава отримала - 7,89 мільярда за 4G.

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Теми: інтернеттехнології
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