НАБУ проводить обшуки у помічника Ляшка – джерела

5627 переглядів
Середа, 7 березня 2018, 10:26

Детективи Національного антикорупційного бюро з ранку проводять обшуки вдома у помічника Олега Ляшка Олега Богачова.

Як повідомляють джерела "Української правди", обшуки у справі про пропозицію хабара в.о. міністру охорони здоров'я Уляні Супрун також проходять у міського голови Вишневого на роботі і вдома.

Нібито помічник-консультант Ляшка – Олег Богачов – від імені мера Вишневого пропонував Супрун квартиру в новобудові у Вишневому, якщо вона посприяє в отриманні медичного обладнання для міської лікарні Вишневого.

Уляна Супрун на прохання підтвердити ситуацію запропонувала звертатися до НАБУ.

"Українська правда"
Теми: НАБУ хабар МОЗ
powered by lun.ua
По темі
НАБУ програло апеляцію щодо відсторонення Труханова 6 березня 2018, 16:16
НАБУ передало в суд справу про грабунок "Укрзалізниці" на 69 мільйонів 5 березня 2018, 18:28
До справи Льовочкіна долучили документи від Рабіновича 5 березня 2018, 14:24
Усі новини
Головні новини
"Богдан" за два роки отримав 26 мільйонів на тендерах для АТО
НАБУ проводить обшуки у помічника Ляшка – джерела
Розвідка MI5 вважає Росію причетною до отруєння колишнього шпигуна – ЗМІ
АТО: Бойовики тричі порушили перемир’я, 1 боєць ЗСУ загинув
Усі новини
флешмоб

Флешмоби до 8 березня

Освіта

Як школи мають брати дітей у перший клас – за конкурсом чи пропискою?