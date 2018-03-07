Детективи Національного антикорупційного бюро з ранку проводять обшуки вдома у помічника Олега Ляшка Олега Богачова.



Як повідомляють джерела "Української правди", обшуки у справі про пропозицію хабара в.о. міністру охорони здоров'я Уляні Супрун також проходять у міського голови Вишневого на роботі і вдома.



Нібито помічник-консультант Ляшка – Олег Богачов – від імені мера Вишневого пропонував Супрун квартиру в новобудові у Вишневому, якщо вона посприяє в отриманні медичного обладнання для міської лікарні Вишневого.



Уляна Супрун на прохання підтвердити ситуацію запропонувала звертатися до НАБУ.