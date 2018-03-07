Перед новим роком партії викинули рекордну суму на рекламу - КВУ

У жовтні-грудні 2017 року парламентські політичні партії витратили на рекламу у ЗМІ 56 мільйонів гривень, 40 з яких на телебаченні, що є рекордною сумою.

Про це повідомляє Комітет виборців України.

"Як і минулоріч, напередодні новорічних свят партії масово розмістили рекламу на центральних телеканалах за державні кошти. У 2016 році на це пішло 35 млн., у 2017 році – 40 млн. Таким чином політичні партії привітали українців зі святами за їх же гроші", - сказав голова КВУ Олексій Кошель.

Він додав, що із наближенням президентських та парламентських виборів суми витрат на рекламу будуть зростати, що, на його думку, є негативною тенденцією і дає підстави говорити про нецільове використання коштів з боку політичних партій.

Зазначається, що найбільше грошей на рекламу спрямували ВО "Батьківщина" та "Народний Фронт": 63% та 33% від загальних витрат партій.

"Народний Фронт" заплатив за розміщення реклами на телебаченні 18 млн. грн.

Повідомляється, що кошти на розміщення реклами отримали ТОВ "Медіапартнество", "Глобал медіа груп", "Старлайт Бренд Контент", діяльність яких експерти пов’язують із такими телеканалами як ICTV, СТБ, Новий Канал та ін.

"ВО "Батьківщина" витратила на рекламу по ТБ 10 млн. грн. Із них понад два мільйони було заплачено за виступи на телеканалі "Інтер", 96 тис. – за виступ на телеканалі ICTV. Також понад чотири мільйони було перераховано за виступи ТОВ "Старлайт Бренд Контент", три мільйони – ТОВ "Глобал медіа груп"", - йдеться у повідомлені.

Також у КВУ додають, що по 18% від загальних витрат на рекламу спрямували "Опозиційний блок" та Радикальна партія Олега Ляшка.

Так, "Опозиційний блок" перерахував на розміщення рекламних матеріалів понад п’ять мільйонів гривень із загалом шести ТОВ "Інтер реклама центр".

Радикальна партія Олега Ляшка витратила на рекламу по ТБ два мільйони гривень. Із них понад 950 тис. отримало "Інформагентство "112-Україна"", ще 800 тис. – ТОВ "Телеканал "Прямий"".

У комітеті виборців повідомляють, що БПП витратив на рекламу по ТБ 8% від всіх коштів, "Самопоміч" - 1%.

Повідомляється, що всього у IV кварталі минулого року парламентські політичні партії витратили 199 млн. грн. (із них 197 млн. – гроші держбюджету).

Так, 56 млн. було спрямовано на рекламу в ЗМІ, 27 млн. - на зарплати та 15 млн на оренду приміщень.