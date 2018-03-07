Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Спілка угорців Закарпаття хоче введення в регіон постійної місії ОБСЄ

Середа, 7 березня 2018, 11:33

Товариство угорців Закарпаття, на офіс якого було скоєно два напади, вслід за Будапештом закликає розгорнути в області постійну місію ОБСЄ.

Про це йдеться в офіційній заяві ГО "Товариство угорської культури Закарпаття", повідомляє "Закарпаття онлайн".

У заяві мовиться, що товариство "вітає пропозицію ОБСЄ щодо створення на Закарпатті спеціальної моніторингової місії, оскільки з огляду на події, які трапилися в області останнім часом, це є вкрай необхідною ініціативою".

Раніше тему введення постійної місії ОБСЄ у Закарпатську область неодноразово піднімав офіційний Будапешт. Глава МЗС України Павло Клімкін не бачить підстав для направлення спостерігачів у регіон, одночасно наголошуючи, що слід припинити російські провокації в області, пише Mukachevo.net.

Втім, представники угорської меншини стверджують, що нині вирішується питання про постійну місію ОБСЄ на Закарпатті. Заступник голови "Товариства угорської культури Закарпаття" Йосип Борто у коментарі "Громадському радіо" розповів про результати зустрічі з представниками ОБСЄ.

"Очолює їхню делегацію Джорджіо Зельковіч, і я з ним мав розмову. Ми обговорили декілька питань, в тому числі терористичну атаку проти офісу Товариства угорської культури Закарпаття. Ми домовилися з ним, що після проведеного моніторингу він зробить пропозицію своїм керівникам, щоб на Закарпатті на постійній основі працювали представники ОБСЄ", - заявив Борто.

Нагадаємо, Національна поліція розкрила два напади на будівлю Товариства угорської культури в Ужгороді.

27 лютого на підвіконня будівлі було встановлено та підірвано саморобний вибуховий пристрій. За підозрою у підриві затримано трьох українців, одного – в Черкасах, двох – у Кропивницькому.

4 лютого зловмисники кинули пляшку із запальною сумішшю у вікно будівлі. За підозрою у цьому підпалі Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало двох поляків.

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявив, що організатором підпалу Товариства угорської культури Закарпаття (ТУКЗ) в Ужгороді є житель Придністров’я, який діяв за вказівкою ФСБ. Він перебуває у розшуку.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: УгорщинаОБСЄЗакарпаття
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Угорщина
Орбан: Угорщина не буде виконувати рішення ЄС щодо мігрантів
ЄС вказав на недоліки з верховенством права в Польщі та Угорщині
Угорщина прийняла російського міністра, хоче "тримати канали зв'язку відкритими"
Останні новини
18:05
Бойко за 2022 рік задекларував мільйони рублів у російському банку
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
Усі новини...
Реклама: