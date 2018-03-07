Спілка угорців Закарпаття хоче введення в регіон постійної місії ОБСЄ

Товариство угорців Закарпаття, на офіс якого було скоєно два напади, вслід за Будапештом закликає розгорнути в області постійну місію ОБСЄ.

Про це йдеться в офіційній заяві ГО "Товариство угорської культури Закарпаття", повідомляє "Закарпаття онлайн".

У заяві мовиться, що товариство "вітає пропозицію ОБСЄ щодо створення на Закарпатті спеціальної моніторингової місії, оскільки з огляду на події, які трапилися в області останнім часом, це є вкрай необхідною ініціативою".

Раніше тему введення постійної місії ОБСЄ у Закарпатську область неодноразово піднімав офіційний Будапешт. Глава МЗС України Павло Клімкін не бачить підстав для направлення спостерігачів у регіон, одночасно наголошуючи, що слід припинити російські провокації в області, пише Mukachevo.net.

Втім, представники угорської меншини стверджують, що нині вирішується питання про постійну місію ОБСЄ на Закарпатті. Заступник голови "Товариства угорської культури Закарпаття" Йосип Борто у коментарі "Громадському радіо" розповів про результати зустрічі з представниками ОБСЄ.

"Очолює їхню делегацію Джорджіо Зельковіч, і я з ним мав розмову. Ми обговорили декілька питань, в тому числі терористичну атаку проти офісу Товариства угорської культури Закарпаття. Ми домовилися з ним, що після проведеного моніторингу він зробить пропозицію своїм керівникам, щоб на Закарпатті на постійній основі працювали представники ОБСЄ", - заявив Борто.

Нагадаємо, Національна поліція розкрила два напади на будівлю Товариства угорської культури в Ужгороді.

27 лютого на підвіконня будівлі було встановлено та підірвано саморобний вибуховий пристрій. За підозрою у підриві затримано трьох українців, одного – в Черкасах, двох – у Кропивницькому.

4 лютого зловмисники кинули пляшку із запальною сумішшю у вікно будівлі. За підозрою у цьому підпалі Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало двох поляків.

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявив, що організатором підпалу Товариства угорської культури Закарпаття (ТУКЗ) в Ужгороді є житель Придністров’я, який діяв за вказівкою ФСБ. Він перебуває у розшуку.

Європейська правда