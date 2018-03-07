В Україні визнали небезпечними співаків Доліну, Буйнова і Маршала

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Середа, 7 березня 2018, 13:08

Міністерство культури внесло до переліку небезпечних для України сімох російських артистів.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"На підставі звернення Служби безпеки України від 26 лютого наказую оновити перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці", - пише у своєму наказі міністр культури Євген Нищук.

До списку додали співаків Ларису Доліну, Олександра Буйнова, Олександра Маршала (Мінькова), Вікторію Циганову та репера Guf (Олексія Долматова).

Також віднині заборона на в'їзд поширюється на відому акторку Алісу Фрейндліх та актора і режисера Олександра Баширова.

Усього тепер у переліку персон нон грата в Україні перебуває 131 російський артист.

Українська правда
Теми: культура Росія заборона СБУ
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