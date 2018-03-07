Прокуратура розшукує понад 4 тисячі військових Криму через дезертирство

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Середа, 7 березня 2018, 16:25

З квітня 2014 року військові прокурори Центрального регіону України направили до суду 56 обвинувальних актів стосовно державної зради.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"За інформацією військової прокуратури Центрального регіону України, з них у 55 випадках призначено проведення спеціального досудового розслідування відповідно до глави 24-1 Кримінального процесуального кодексу України", – йдеться в повідомленні.

Крім того, 4 266 військових перебувають в розшуку та обвинувачуються у дезертирстві через те, що в 2014 році не прибули з Криму для подальшого проходження військової служби.

Чотирьох з них засуджено до різних строків позбавлення волі.

"Як приклад, за державну зраду засуджено колишнього заступника начальника медичної частини Центру медичної реабілітації, санаторного лікування та спецпідготовки особового складу Повітряних та Військово-морських сил ЗСУ "Судак", підполковника медичної служби", – зазначають в прокуратурі.

Засуджений, згідно з повідомленням, перейшов на службу до держави-агресора

Прокуратура стверджує, що при цьому він "діяв умисно, повністю усвідомлював суспільно небезпечний характер свого злочину та передбачав, що наслідками його дій буде завдано шкоди суверенітету, територіальній цілісності та обороноздатності української держави".

Теми: прокуратура Крим
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