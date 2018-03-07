Сирійське угруповання взяло на себе відповідальність за аварію російського АН-26

Сирійське угруповання "Джейш аль-Іслам" заявило, що літак АН-26, який розбився з російськими військовими на борту 6 березня, був збитий.

Про це повідомляє "Meduza", з посиланням на ліванське видання Ad-Diyar.

Зазначається, що вогонь по літаку був відкритий з кулеметів, коли він, заходячи на посадку, знаходився в ста метрах від землі.

"Знищення російського літака, стало відповіддю на операцію урядових сил у Східній Гуті", - сказано в заяві "Джейш аль-Іслам", яке цитує ліванське видання.

Як відомо, 6 березня в Сирії під час заходу на посадку в районі бази Хмеймім розбився російський військово-транспортний літак Ан-26. Всі 39 чоловік, що знаходилися на борту, загинули.

Повідомлялося, що під час аварії російського військово-транспортного літака Ан-26 в Сирії загинули 27 офіцерів, в тому числі генерал-майор, а також прапорщики та військовослужбовці за контрактом.

У російському Міноборони заявили, що вогневого впливу по літаку не було, а причиною авіакатастрофи могла стати технічна несправність.