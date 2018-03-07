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8 березня перекриють Хрещатик через жіноче ралі

Середа, 7 березня 2018, 16:10

Київська адміністрація вирішила перекрити рух на Хрещатику 8 березня у зв’язку з проведенням "Великого жіночого ралі".

Про це повідомляє прес-служба міської влади.

Рух перекриють на відрізку від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Прорізної.

"З 8:00 до 22:00 під час підготовки та проведення заходу буде заборонено рух усіх видів транспорту на вулиці Хрещатик", - йдеться в повідомленні.

Департаменту охорони здоров’я доручено забезпечити чергування бригад екстреної медичної допомоги.

Також на Хрещатику чергуватиме пожежно-рятувальна та аварійно-рятувальна техніка.

Теми: Київтранспорт
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