8 березня перекриють Хрещатик через жіноче ралі

Київська адміністрація вирішила перекрити рух на Хрещатику 8 березня у зв’язку з проведенням "Великого жіночого ралі".

Про це повідомляє прес-служба міської влади.

Рух перекриють на відрізку від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Прорізної.

"З 8:00 до 22:00 під час підготовки та проведення заходу буде заборонено рух усіх видів транспорту на вулиці Хрещатик", - йдеться в повідомленні.



Департаменту охорони здоров’я доручено забезпечити чергування бригад екстреної медичної допомоги.

Також на Хрещатику чергуватиме пожежно-рятувальна та аварійно-рятувальна техніка.