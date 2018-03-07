8 березня перекриють Хрещатик через жіноче ралі

507 переглядів
Середа, 7 березня 2018, 17:10

Київська адміністрація вирішила перекрити рух на Хрещатику 8 березня у зв’язку з проведенням "Великого жіночого ралі".

Про це повідомляє прес-служба міської влади.

Рух перекриють на відрізку від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Прорізної.

"З 8:00 до 22:00 під час підготовки та проведення заходу буде заборонено рух усіх видів транспорту на вулиці Хрещатик", - йдеться в повідомленні.

Департаменту охорони здоров’я доручено забезпечити чергування бригад екстреної медичної допомоги.

Також на Хрещатику чергуватиме чергуватимуть пожежно-рятувальна та аварійно-рятувальна техніка.

Теми: Київ транспорт
powered by lun.ua
По темі
Сина заступника міністра відправили під нічний домашній арешт 7 березня 2018, 15:07
В Інституті серця пояснили, чому Крисіна поклали у дитяче відділення 7 березня 2018, 14:54
Вибух у Києві: екс-беркутівець кинув гранату в співробітників СБУ і втік 7 березня 2018, 11:53
Усі новини
Головні новини
Суд дозволив заочне слідство щодо Курченка
Прокуратура розшукує понад 4 тисячі військових Криму через дезертирство
Бойовики звинуватили людей, які повернулися після обміну, в роботі на СБУ
Сина заступника міністра відправили під нічний домашній арешт
Усі новини
Відео

Водолаз показав, яке засмічене море на Балі

бренд

5 українських майстерень, які пропонують рослини в горщиках