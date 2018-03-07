8 березня перекриють Хрещатик через жіноче ралі
Київська адміністрація вирішила перекрити рух на Хрещатику 8 березня у зв’язку з проведенням "Великого жіночого ралі".
Про це повідомляє прес-служба міської влади.
Рух перекриють на відрізку від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Прорізної.
"З 8:00 до 22:00 під час підготовки та проведення заходу буде заборонено рух усіх видів транспорту на вулиці Хрещатик", - йдеться в повідомленні.
Департаменту охорони здоров’я доручено забезпечити чергування бригад екстреної медичної допомоги.
Також на Хрещатику чергуватиме чергуватимуть пожежно-рятувальна та аварійно-рятувальна техніка.