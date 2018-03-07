Виконавча служба почала опис та арешт активів "Газпрому" в Україні

Кабінет міністрів активізує свої дії щодо стягнення штрафу з російського газового монополіста "Газпрому".

Про це йдеться на Урядовому порталі.

"Позиція України у ситуації з "Газпромом" має бути жорсткою і послідовною. "Газпром" має виконувати вердикт Стокгольмського арбітражу і так само виконувати вимогу антимонопольного органу України та рішення українських судів", - зазначив глава Уряду.

Гройсман також наголосив, що в нинішній ситуації ми повинні об'єднати усі наші зусилля для того, щоб змусити "Газпром" виконувати усі свої зобов'язання.

"За невиконання зобов'язань російський монополіст має нести жорстку відповідальність", - сказав прем’єр.

Також повідомляється, що виконавче впровадження у цій справі веде департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції на основі рішення суду про стягнення з "Газпрому" в держбюджет України майже 172 мільярдів гривень.

Вже розпочався опис та арешт активів, які належать "Газпрому" в Україні.

Нагадаємо, в середу, 28 лютого, стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Пізніше стало відомо, що "Газпром" подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу у справі про постачання газу, у справі про транзит апеляція буде подана до кінця березня 2018 року.

Більш детально про те, чим закінчився спор між двома енергетичними гігантами з урахуванням останнього і попередніх рішень, хто кому і скільки винен, читайте в матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом.

Економічна правда