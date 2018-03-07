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Ножова атака у Відні: є поранені

Середа, 7 березня 2018, 21:37

У Відні чоловік з ножем нападав на людей, щонайменше троє осіб поранені.

Про це повідомляє агентство AP з посиланням на австрійські ЗМІ та поліцію.

Атака сталася в середу ввечері. Невідомий чоловік з ножем нападав на перехожих біля столичного парку Пратер.

Троє людей отримали серйозні травми, йдеться у повідомленнях австрійських ЗМІ з посиланням на прес-секретаря поліції.

Наразі силовики розшукують нападника, його мотиви невідомі.

Марія Думанська, УП
Теми: Австріяполіція
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