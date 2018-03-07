Ножова атака у Відні: є поранені
Середа, 7 березня 2018, 21:37
У Відні чоловік з ножем нападав на людей, щонайменше троє осіб поранені.
Про це повідомляє агентство AP з посиланням на австрійські ЗМІ та поліцію.
Атака сталася в середу ввечері. Невідомий чоловік з ножем нападав на перехожих біля столичного парку Пратер.
Троє людей отримали серйозні травми, йдеться у повідомленнях австрійських ЗМІ з посиланням на прес-секретаря поліції.
Наразі силовики розшукують нападника, його мотиви невідомі.
Марія Думанська, УП