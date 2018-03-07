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У МЗС розповіли, як реагуватимуть на вибори президента РФ в окупованому Криму

Середа, 7 березня 2018, 22:13
У МЗС розповіли, як реагуватимуть на вибори президента РФ в окупованому Криму

У Міністерстві закордонних справ України пообіцяли серйозно реагувати на проведення президентських виборів Росії в окупованому нею Криму.

Про це заявила заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль в ефірі "5 каналу".

"Ми будемо реагувати дуже серйозно, оскільки у нас є цілий масив двосторонніх договорів, включаючи Великий договір (Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією – ред.) і це буде ще одним черговим, але дуже суттєвим порушенням цього договору", - розповіла Зеркаль.

Вона зазначила, що реакція МЗС України не забариться.

"Ми вже зараз відпрацьовуємо весь цей спектр людей - колаборанти, які беруть участь у виборчих комісіях, допомагають проведенню виборів. Так само, як ми реагували на вибори до Держдуми, ми також будемо реагувати і зараз", - пояснила заступниця міністра закордонних справ.

Зеркаль нагадала, що тоді в МЗС спрацювала домовленість з Литвою. Згідно з нею, країна внесла відповідних людей у свої санкційні списки.

"Литовські санкційні списки фактично використовуються для всієї Шенгенської зони", - зазначила вона.

Водночас Зеркаль сказала, що МЗС важко застосувати санкції до тієї частини населення Криму, яка візьме участь у виборах.

"У нас немає засобів відстеження, щоб з’ясувати, чи ходила людина на голосування чи ні", - пояснила вона.

Однак заступниця запевнила, що тих, хто візьме безпосередню участь у виборчому процесі, внесуть до санкційних списків.

" Що стосується тих, хто бере участь безпосередньо у виборчому процесі – членів виборчих комісій – це буде санкційний режим", - сказала вона.

Як відомо, 18 березня – у четверту річницю офіційної анексії Криму – в Росії призначені чергові вибори президента.

Марія Думанська, УП
Теми: МЗСРосіяКримвибори
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