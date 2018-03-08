Зеркаль: Заяви "Газпрому" про розірвання контрактів – політична гра

Заступник голови МЗС України Олена Зеркаль назвала політичною грою заяви "Газпрому" про наміри оскаржити рішення Стокгольмського арбітражу.

Про це вона сказала в ефірі "5 каналу".

"Чи дійсно "Газпром" хоче цього арбітражу, чи це політична гра? На мій погляд, це політична гра. Обидва контракти передбачають проведення переговорної процедури перед арбітражем. В одному випадку – 45 днів, в іншому – 30", – заявила Зеркаль.

"Якщо ми згадаємо, коли почався арбітражний розгляд "Газпром" – "Нафтогаз" і "Нафтогаз" – "Газпром", то це було влітку 2014 року. Скільки років минуло? Вони виконуватимуть, мають виконувати умови контрактів, незважаючи на те, що вони в арбітражі", – підкреслила заступник міністра.

Також вона наголосила, що штрафні санкції за невиконання рішення арбітражу збільшуватимуться.



На думку Зеркаль, поведінка Москви зміниться після президентських виборів у РФ, оскільки "Газпрому" потрібно вирішувати питання транзиту газу до Європи й доводити свою надійність як постачальника.

Як відомо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Пізніше стало відомо, що "Газпром" подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу у справі про постачання газу, у справі про транзит апеляція буде подана до кінця березня 2018 року.

Більш детально про те, чим закінчився спір між двома енергетичними гігантами з урахуванням останнього і попередніх рішень, хто кому і скільки винен, читайте в матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом.

Олексій Павлиш, УП