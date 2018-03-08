У Чорне море увійшов корабель США з морською піхотою на борту

Десантний корабель USS "Oak Hill" LSD 51 ВМС США увійшов в акваторію Чорного моря.

Про це повідомляє прес-служба Шостого оперативного флоту ВМС США.

Наразі корабель, на борту якого знаходяться підрозділи 26-го експедиційного батальйону морської піхоти у складі близько 500 морпіхів, йде до берегів Румунії.

Очікується, що "Oak Hill" візьме участь у військових навчаннях "Весняний шторм 2018" (Spring Storm 2018), які пройдуть 8-15 березня в районі румунського порту Констанца.

Зокрема, планується відпрацювання висадки десанту морської піхоти на румунський берег.

"Регулярна присутність ВМС і морської піхоти в Чорному морі демонструє тверду прихильність 6-го флоту із забезпечення регіональної стабільності, безпеки на морі та колективної безпеки з нашими союзниками по НАТО", – заявив командир 26-го експедиційного батальйону морської піхоти, полковник Фаррелл Салліван.