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РФ розміщує свої сили так, щоб швидко вторгнутися до України - дослідження

Четвер, 8 березня 2018, 07:58
РФ розміщує свої сили так, щоб швидко вторгнутися до України - дослідження

За період з 2014 року Росія розмістила і реорганізувала свої військові сили, щоб підтримати швидке механізоване вторгнення з півночі та сходу України. 

Про це йдеться у  дослідженні американського аналітичного центру Institute for the Study of War "Російська військова постава: бойовий порядок сухопутних сил", пише Голос Америки

За даними аналітиків, у 50 милях від кордону України Кремль розмістив сухопутні сили вздовж окремих ліній наступу з захищеними тилами. 

Також вздовж російсько-українського кордону розміщено декілька механізованих підрозділів.

"Біля кордону з Україною розташовано 3 механізованих підрозділи, у той час, як в балтійському регіоні розміщено лише 1 десантний підрозділ, що не є оптимальним для масштабного механізованого вторгнення", - зазначається у дослідженні. 

У центрі зазначають, що у країнах Балтії росіяни готові до проведення гібридної військової інтервенції, подібно до того, що вони робили в Україні після Майдану, попри те, що  російські наземні сили не було розміщено або реорганізовано для проведення військових дій без попередження у тому регіоні. 

"Лідери США та європейські союзники не готові до того, що Путін замислив у війні з Україною та країнами Балтії", - зазначає аналітичний центр, тож експерти закликали "переоцінити найімовірніші сценарії дій Росії і переглянути військові та невійськові інструменти, необхідні для захисту союзників НАТО та України від можливої російської агресії". 

Теми: Росіяарміявійна
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