8 березня на Україну чекає погіршення погоди - ДСНС

2793 перегляди
Четвер, 8 березня 2018, 09:39

8 березня на дорогах України, крім південних областей - ожеледиця; вночі та вранці туман з видимістю 200-500 м.

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

 Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській та Донецькій областях - ожеледь, у східних областях місцями налипання мокрого снігу", - повідомили у ДержНС. 

У Києві вдень 8 березня утримається туман, видимість 200-500 м; на дорогах ожеледиця.

У горах Львівської області 8-9 березня оголошується значна сніголавинна небезпека 3 рівня. 

Також 8-9 березня  очікуються підйоми рівнів води у притоках Дністра у Львівській, Івано-Франківській обл., р.Вишня, лівих притоках Дністра у Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій обл., річках басейну Прута, Сіреті, на річках Закарпаття та річках басейнів Західного Бугу і Прип’яті. 

"Відбуватиметься руйнування льодових явищ, льодохід, місцями можливе різке коливанням рівнів води, зокрема на ділянці Дністра Заліщики - верхів'я Дністровського водосховища", - йдеться у повідомленні. 

Українська правда
Теми: погода ДСНС
powered by lun.ua
По темі
8 березня погода капризуватиме дощами з мокрим снігом 7 березня 2018, 12:16
У Києві громадський транспорт курсує з відхиленням від графіка 7 березня 2018, 09:51
Синоптики попереджають про опади: мокрий сніг, дощ, ожеледь 6 березня 2018, 16:19
Усі новини
Головні новини
З початку АТО в судах - 56 звинувачень у держзраді, 4266 військових - у розшуку
Стало відомо, хто очолить діалог про повернення Росії до ПАРЄ
8 березня на Україну чекає погіршення погоди - ДСНС
РФ розміщує свої сили так, щоб швидко вторгнутися до України - дослідження
Усі новини
Відео

Новий музпроект Жадана випустив перший кліп

Відео

Водолаз показав, яке засмічене море на Балі