8 березня на Україну чекає погіршення погоди - ДСНС

8 березня на дорогах України, крім південних областей - ожеледиця; вночі та вранці туман з видимістю 200-500 м.

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

"У Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській та Донецькій областях - ожеледь, у східних областях місцями налипання мокрого снігу", - повідомили у ДержНС.

У Києві вдень 8 березня утримається туман, видимість 200-500 м; на дорогах ожеледиця.

У горах Львівської області 8-9 березня оголошується значна сніголавинна небезпека 3 рівня.

Також 8-9 березня очікуються підйоми рівнів води у притоках Дністра у Львівській, Івано-Франківській обл., р.Вишня, лівих притоках Дністра у Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій обл., річках басейну Прута, Сіреті, на річках Закарпаття та річках басейнів Західного Бугу і Прип’яті.

"Відбуватиметься руйнування льодових явищ, льодохід, місцями можливе різке коливанням рівнів води, зокрема на ділянці Дністра Заліщики - верхів'я Дністровського водосховища", - йдеться у повідомленні.