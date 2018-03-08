У Києві на вул. Володимирській неподалік від Нацмузею історії України невідомий обстріляв приміщення ресторану з гранатомета.

Як повідомили у прес-службі Нацполіції, повідомлення про те, що у ресторані зафіксовано пожежу, надійшло до правоохоронців о 02:37.

"На місце події прибула слідчо-оперативна група та рятувальники, які загасили полум‘я. Внаслідок загоряння ніхто не постраждав", - повідомили у НП.

Поліцейські опитали персонал закладу та вилучили записи з камер відеонагляду, які зафіксували, як до ресторану підійшов невідомий та вистрілив із гранатомета. Тубус від зброї виявили неподалік від ресторану.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 КК - "умисне знищення або пошкодженння майна".