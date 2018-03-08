Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У столиці невідомий обстріляв ресторан з гранатомета

Четвер, 8 березня 2018, 08:52
У столиці невідомий обстріляв ресторан з гранатомета

У Києві на вул. Володимирській неподалік від Нацмузею історії України невідомий обстріляв приміщення ресторану з гранатомета.

Як повідомили у прес-службі Нацполіції, повідомлення про те, що у ресторані зафіксовано пожежу, надійшло до правоохоронців о 02:37. 

"На місце події прибула слідчо-оперативна група та рятувальники, які загасили полум‘я. Внаслідок загоряння ніхто не постраждав", - повідомили у НП.

Поліцейські опитали персонал закладу та вилучили записи з камер відеонагляду, які зафіксували, як до ресторану підійшов невідомий та вистрілив із гранатомета. Тубус від зброї виявили неподалік від ресторану.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 КК - "умисне знищення або пошкодженння майна". 

 
 
 
Фото - прес-служба Нацполіції

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київнадзвичайна подіязброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Київ
У Києві завдання захисту неба майже вирішили, в інших містах працюємо – Резніков
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Останні новини
18:18
Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні
18:14
У Франції батьки поскаржилися на вчителя, який показав учням картину із зображенням голого тіла
18:05
Бойко за 2022 рік задекларував мільйони рублів у російському банку
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
Усі новини...
Реклама: