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У центрі Києва зібралися на марш за права жінок

Четвер, 8 березня 2018, 10:53
У центрі Києва зібралися на марш за права жінок
Фото - Євген Руденко, УП

У центрі Києва біля монументу Незалежності зібралися учасниці жіночого маршу "Oh my March! МАТИ вибір" до Міжнародного дня боротьби за права жінок. 

Про це з місця події повідомляє кореспондент Української правди.

Як зазначають організатори акції - жноча корпорація "МАТИ", марш має за мету "виявити і показати нових українок і побачити, що їх турбує".

Серед гасел учасниць заходу - "Давай разом мити посуд", "Давай разом виховувати дітей", "МАТИ вибір", "МАТИ можливості", "Ми – справжні Національні Дружини", "Хочу народжувати дітей, а не військових", "Моя дорогенька, я твій През", "Трюдо краще Гройсмана, бо фемініст".

За словами організаторів, кольором маршу обрано фіолетовий, який був одним із кольорів найперших європейських борців за права жінок.

Станом на 12:00 марш рушив Хрещатиком до ЦУМу, у колоні кількадесят учасниць. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
фото - Євген Руденко, Ельдар Сарахман, УП

Марш планував йти до Михайлівської площі, звідки учасниці мали рушити до КМДА, приєднавшись до колони маршу "Годі терпіти" з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок та домашньому насильству. 

Усі фото - Євген Руденко та Ельдар Сарахман, УП 

Українська правда

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Теми: Київправа людини
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