Отруєння екс-шпигуна РФ: У Лондоні вимагають розслідувати 14 загадкових смертей

Депутати британського парламенту вимагають від глави міністерства внутрішніх справ Амбер Радд провести ретельне розслідування 14 несподіваних або підозрілих смертей, що сталися на території Британії за останні роки.

Про це повідомляє BBC.

Глава парламентського комітету з питань внутрішніх справ Іветт Купер у зверненні до глави МВС закликає доручити Національному кримінальному агентству Британії розслідування 14 смертельних випадків, які британська поліція не вважала підозрілими, але які спецслужби США вважають потенційно пов'язаними з Росією.

Про підозрілі смерті 14 людей, які згадує в своєму зверненні Купер, йшлося у декількох частинах розслідування видання BuzzFeed, що вийшло влітку минулого року.

Більшість загиблих були так чи інакше пов'язані з бізнесменом Борисом Березовським (він також є у списку) або колишнім співробітником ФСБ Олександром Литвиненком, який помер у Лондоні 2006 року внаслідок отруєння полонієм.

Автори розслідування дійшли висновку, що до цих смертей могли бути причетні російські спецслужби або мафіозні угруповання, а британська поліція визнала їх самогубствами або нещасними випадками, щоб не сваритися з Росією.

Зокрема, депутати вимагають розслідувати смерть Метью Панчера, експерта з радіації, британського бізнесмена Скота Янга та його партнерів, російського бізнесмена Бориса Березовського, бізнесмена Олександра Перепілічного, спеціаліста з Британського центру урядового зв'язку (GCHQ) Гарета Вільямса, грузинського бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі, засновника нафтової компанії ЮКОС і партнера Михайла Ходорковського Юрія Голубєва, журналіст The Times Деніела Макгрорі, постійного представника Росії в Міжнародній морській організації (IMO) Ігоря Пономарьова, Стівена Кертіса - британського повіреного, який допоміг Березовському і Патаркацишвілі вивести з Росії до Британії мільярд фунтів та юриста Стівена Мосса.

Як відомо, екс-шпигун РФ, офіцер ГРУ Сергій Скрипаль та його донька перебувають у критичному стані через ймовірне отруєння невідомою речовиною у Великій Британії, де він проживав в останні роки.

У Кремлі заявили, що не мають інформації щодо того, чим займався Скрипаль та з чим може бути пов'язана трагічна ситуація.

Голова міжнародного комітету палати громад Великої Британії Том Тугендхат заявив, що таємнича хвороба колишнього російського шпигуна містить всі ознаки російської причетності.

Глава МЗС Британії Джонсон заявив, що Лондон має намір вжити жорсткі заходи в разі, якщо вдасться встановити причетність Росії до отруєння Скрипаля.

Речовину, якою ймовірно отруїли Скрипаля, використовували під час штурму захопленого терористами театрального центру в Москві на Дубровці в 2002 році - йдеться про сильнодіючий синтетичний наркотик фентаніл, дія якого значно сильніше за дію героїну.

Поліція Британії заявила, що у спробі вбивства колишнього російського шпигуна та його дочки використали нервово-паралітичну речовину.

Європейська правда