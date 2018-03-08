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У Чернівцях побили активіста "Стоп корупції"

Четвер, 8 березня 2018, 13:28

У Чернівцях на активіста ГО "Стоп корупції" Валерія Аіріні напали невідомі.

Як повідомляється на сторінці "Стоп корупції" в Facebook 7 березня, на активіста напали четверо чоловіків біля під‘їзду його будинку й жорстоко побили.

"У той момент, коли Валерій Аіріні виходив з дому, на нього накинулись спритники із арматурою. Наразі чоловік уже прийшов до тями і перебуває у лікарні. Ми з‘ясовуємо усі обставини нападу", - повідомив голова чернівецького осередку ГО Микола Петіченко.

За його словами, в організації пов'язують напад виключно з професійною діяльністю Аіріні.

"Останнім часом він як громадський активіст та журналіст почав проводити низку розслідувань щодо корупційної діяльності правоохоронців регіону. Ідеться про прокуратуру та митницю", - зазначив Петіченко.

"Ми більш ніж упевнені, що нашого колегу замовили місцеві правоохоронці-корупціонери, а напад здійснили їхні поплічники", - додав він.

Сам активіст у коментарі "Укрінформу" звинуватив в організації побиття деяких місцевих чиновників, яких активісти підозрюють у причетності до контрабанди.

"За нашими заявами суди порушили кримінальні провадження проти деяких місцевих чиновників. Ми надали багато фактів, що стосуються розкрадань бюджетних коштів, контрабанди лісу, інших товарів", - зазначив Аіріні.

Як повідомили "Укрінформу" у відділі комунікації поліції в Чернівецькій області, лікарі встановили діагноз постраждалому "забій м’яких частин голови".

Поліція відкрила провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження).

"Українська правда" у Threads

Теми: корупціяЧернівцікримінал
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