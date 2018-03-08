Порошенко: Ціни на електрику для населення не мають підвищуватися

Президент Петро Порошенко заявив, що проти підвищення цін для населення за електроенергію в результаті запровадження RAB-тарифів та має сумнів, що вони почнуть діяти вже у квітні.

Про це президент заявив в інтерв'ю телеканалам, яке було оприлюднено напередодні ввечері.



Він нагадав, що саме він наполягав, щоб був прийнятий закон, який запроваджує "прозору і ефективну конкуренцію" на ринку електроенергетики: "Хто дешевше запропонує (ціну), той продасть, хто буде тримати високу ціну, має піти з ринку".

Порошенко додав, що принцип RAB-тарифікації є європейським і за ним працюють усі без виключення країни ЄС.

"І бути проти цього для мене дуже дивно, бо він ліквідує монополізм на ринку, відкриває можливості брати участь усім, хто виробляє електрику більш дешевим шляхом, і сплачувати фіксовану плату за послуги з доставки е/енергії", - заявив Порошенко.

"Так, треба запроваджувати європейські норми, виконувати зобов'язання, які ми брали в угоді про асоціацію (з ЄС) - а це зобов'язання і парламенту, і уряду, не президента, до речі. ... Але .. українці не мають платити за ці забаганки. І ціни для населення не мають бути підвищені внаслідок цих реформ", - заявив Порошенко.

"Я маю сумнів, що у квітні - принаймні мені про це нічого невідомо - ця система (запровадження RAB-тарифів - ред.) буде введена. Думаю, це потребує додаткових кроків - з боку регулятора, уряду і, можливо, парламенту", - додав президент.

"На сьогоднішній день у нас в Україні ринку електроенергії немає. У нас є запроваджений на початку 2000-х механізм розподілу коштів, коли усі забирають гроші у промисловості і населення і розподіляють їх за якимсь абсолютно... не хочу звинувачувати зараз, але - не за дуже прозорим принципом", - додав глава держави.

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Як відомо, НКРЕКП підготувала нормативну базу для переведення енергокомпаній на RAB-регулювання у липні 2017 року.

Після оприлюднення документу у експертному середовищі почалася дискусія щодо доцільності впровадження стимулюючого тарифоутворення.

Низка обленерго погодили зростання цін на електроенергію для своїх непобутових споживачів через запровадження стимулюючого тарифоутворення - RAB-тарифів.



В "Урядовому кур’єрі" було оприлюднено постанову, якою затверджується нова методика, що дозволить запровадити стимулюючі тарифи для обленерго.

Постанова набула чинності з 10 січня та закладає у так зване RAB-регулювання дохідність для обленерго на рівні 12,5% річних на нову базу (йдеться про інвестиції в нові активи) та 12,5% річних дохідності на стару базу (наявні активи компаній).

Прем’єр-міністр Гройсман заявив, що загалом підтримує впровадження RAB-регулювання з метою енергомодернізації обленерго, але не у такому вигляді як це пропонує Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг.

Тим не менш, постанова була опублікована у тій редакції, яку і запропонувала НКРЕКП.