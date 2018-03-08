В Ужгороді учасниць акції за права жінок облили фарбою

У центрі Ужгорода учасників акції за рівність та права жінок 8 березня облили червоною фарбою.

Про це повідомила Mukachevo.net одна з учасниць та організаторів акції журналістка Ярина Денисюк.

Акція проходила на площі Театральній перед театром ляльок "Бавка" і була присвячена правам жінок та темі насильства над жінками.

Всі фото Mukachevo.net

"Ми зібралися, аби нагадати про права жінок і стамбульську конвенцію. Раптом з-за рогу вибігло близько 8 чоловік та облили червоною простою фарбою, як для паркану. На акції було багато поліції, і у формі і без, тому практично всіх зловили, але нападники не особливо і тікали", - розповіла вона.

За словами Денисюк, поліція затримала близько 7 атакуючих, серед них було і кілька дівчат.

"Як помітили присутні, одна з дівчат є прес-секретаркою Карпатської Січі", – додала журналістка.

Інша журналіста Ані Нікогосян зафіксувала подію на відео.

Видання зауважує, що це не перша атака на активісток з боку Карпатської Січі, і не перший інцидент з боку цього формування в Ужгороді.

Пізніше речник Нацполіції в Закарпатській області Володимир Павлюк у коментарі каналу "112 Україна" повідомив, що до міського відділу поліції доставлено 6 осіб, з них 4 дівчат.

"Маємо заяви від двох жінок про те, що їм було завдано тілесних ушкоджень", - додав він.