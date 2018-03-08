У центрі Києва сплюндрували виставку про українську революцію
Четвер, 8 березня 2018, 15:13
У центрі Києва біля Головпоштамту невідомі розмалювали червоною фарбою фотовиставку "Українська революція 1917-1921".
Про це 8 березня повідомив Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.
"Вночі вандали сплюндрували виставку "Українська революція 1917-1921", яка від початку листопада 2017 року експонується на Хрещатику біля Головпошти", - повідомив він.
Зокрема, невідомі розфарбували фотографії з портретами Симона Петлюри, Євгена Коновальця, Софії Русової та інших.