У центрі Києва сплюндрували виставку про українську революцію

У центрі Києва біля Головпоштамту невідомі розмалювали червоною фарбою фотовиставку "Українська революція 1917-1921".

Про це 8 березня повідомив Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

"Вночі вандали сплюндрували виставку "Українська революція 1917-1921", яка від початку листопада 2017 року експонується на Хрещатику біля Головпошти", - повідомив він.

Зокрема, невідомі розфарбували фотографії з портретами Симона Петлюри, Євгена Коновальця, Софії Русової та інших.