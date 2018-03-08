Українських "Кіборгів" покажуть депутатам Європарламенту

У Брюсселі відбудеться прем’єрний показ художнього фільму "Кіборги. Герої не вмирають" українського режисера Ахтема Сеітаблаєва.

Як повідомляє Укрінформ, показ відбудеться 19 березня за участю та під патронатом глави МЗС Павла Клімкіна.

Очікується, що показ відвідають депутати Європарламенту, зокрема голова делегації ЄП до комітету парламентської асоціації ЄС-Україна Даріуш Розаті, інші європейські політики, дипломати, а також представники української громади у Бельгії.