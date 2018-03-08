Київ: організатори маршу за права жінок заявили про напад на учасниць

Організатори маршу за права жінок "Годі терпіти" у Києві заявляють про напад на його учасниць з боку правих сил.

"На Бессарабській площі двох осіб побили та облили зеленкою представники правих угруповань. На Хрещатику представники цих же груп відібрали в однієї учасниці банер", - йдеться в заяві на Facebook-сторінці маршу.

Там зазначили, що постраждалі будуть звертатися до поліції.

Одна з постраждалих Ельміра Мусаєва уточнила, що напад стався біля ТЦ "Гулівер".

Фото зі сторінки маршу "Годі терпіти"

На сторінці заходу також повідомляється, що вінницькому журналісту Богдану Новаку бризнули в обличчя перцевим балончиком на вході до метро Майдан Незалежності.

Разом з тим, прес-секретар поліції Києва Оксана Блищик у коментарі "Українській правді" повідомила, що до поліції звернулися організатори маршу за права жінок з заявою про напад на учасників.

Однак, коли поліція прибула на місце подій, заявників на місці не було і їхній телефон не відповідав.

"В даний час поліція перевіряє заяву організаторів акції про напад на учасників маршу", - сказала Блищик.

За її словами, підтвердженої інформації про кількість можливих постраждалих на даний час немає.

Разом з тим, організаторка акції Олена Шевченко повідомила "Громадському", що внаслідок нападу після закінчення Маршу за права жінок постраждали щонайменше п'ятеро жінок.

За її словами, один з нападів стався біля Бесарабської площі, поблизу Київської міської державної адміністрації, де і закінчилися акція.

"Напали після закінчення акції. Відомо зараз про мінімум п’ять людей. Поки збираємо інформацію", — сказала Шевченко.

Вона прибула до відділку поліції — за її словами, на неї складають адміністративний протокол.

"Протокол складають нібито через один з плакатів. Кажуть, що була гола жінка з тризубом, це знущання над державними символами. Я цього плакату не бачила", — стверджує організаторка.