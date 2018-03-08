Київ: організатори маршу за права жінок заявили про напад на учасниць
Організатори маршу за права жінок "Годі терпіти" у Києві заявляють про напад на його учасниць з боку правих сил.
"На Бессарабській площі двох осіб побили та облили зеленкою представники правих угруповань. На Хрещатику представники цих же груп відібрали в однієї учасниці банер", - йдеться в заяві на Facebook-сторінці маршу.
Там зазначили, що постраждалі будуть звертатися до поліції.
Одна з постраждалих Ельміра Мусаєва уточнила, що напад стався біля ТЦ "Гулівер".
На сторінці заходу також повідомляється, що вінницькому журналісту Богдану Новаку бризнули в обличчя перцевим балончиком на вході до метро Майдан Незалежності.
Разом з тим, прес-секретар поліції Києва Оксана Блищик у коментарі "Українській правді" повідомила, що до поліції звернулися організатори маршу за права жінок з заявою про напад на учасників.
Однак, коли поліція прибула на місце подій, заявників на місці не було і їхній телефон не відповідав.
"В даний час поліція перевіряє заяву організаторів акції про напад на учасників маршу", - сказала Блищик.
За її словами, підтвердженої інформації про кількість можливих постраждалих на даний час немає.
Разом з тим, організаторка акції Олена Шевченко повідомила "Громадському", що внаслідок нападу після закінчення Маршу за права жінок постраждали щонайменше п'ятеро жінок.
За її словами, один з нападів стався біля Бесарабської площі, поблизу Київської міської державної адміністрації, де і закінчилися акція.
"Напали після закінчення акції. Відомо зараз про мінімум п’ять людей. Поки збираємо інформацію", — сказала Шевченко.
Вона прибула до відділку поліції — за її словами, на неї складають адміністративний протокол.
"Протокол складають нібито через один з плакатів. Кажуть, що була гола жінка з тризубом, це знущання над державними символами. Я цього плакату не бачила", — стверджує організаторка.