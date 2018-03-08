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Сійярто вже каже про місію ОБСЄ на Закарпатті як про доконаний факт

Четвер, 8 березня 2018, 16:34
Сійярто вже каже про місію ОБСЄ на Закарпатті як про доконаний факт

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив про направлення місії спостерігачів ОБСЄ на Закарпаття як про доконаний факт, зазначивши, що в Будапешті вітають такий крок.

Про це повідомляється на сайті угорського уряду.

Згідно із повідомленням, про це Сійярто заявив під час зустрічі у Будапешті з головою Товариства угорської культури Закарпаття (KMKSZ) Ласло Брензовичем, який звинувачував у "теракті"  в Ужгороді антиугорську кампанію в українських ЗМІ.

"Занепокоєння з приводу серії нападів на угорську меншину зростає. Ми очікуємо, що українська влада гарантуватиме безпеку угорців на Закарпатті, і ми вітаємо розширення присутності спостерігачів ОБСЄ на Закарпатті", - сказав міністр закордонних справ Угорщини.

Сійярто також підкреслив, що "Угорщина знову підтримуватиме прагнення України до європейської та євроатлантичної інтеграції, лише якщо не буде введено в дію закони, які обмежують права угорців".

Нагадаємо, Товариство угорців Закарпаття, на офіс якого було скоєно два напади, вслід за Будапештом закликало розгорнути в області постійну місію ОБСЄ.

Раніше тему введення постійної місії ОБСЄ у Закарпатську область неодноразово піднімав офіційний Будапешт.

Глава МЗС України Павло Клімкін не бачить підстав для направлення спостерігачів у регіон, одночасно наголошуючи, що слід припинити російські провокації в області.

Європейська правда

Теми: УгорщинаЗакарпаття
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