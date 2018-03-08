АТО: 1 обстріл протягом дня

Протягом дня четверга зафіксовано обстріл позицій сил ЗСУ в районі населеного пункту Луганське.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18:00.

Це був єдиний випадок порушення режиму тиші 8 березня.

"На Луганському напрямку противник з великокаліберних кулеметів вів вогонь по укріпленнях Сил АТО в районі населеного пункту Луганське. Внаслідок цього обстрілу ніхто із українських воїнів не постраждав", - повідомили в штабі.

Там додали, що українські військові по всій лінії розмежування сторін неухильно дотримуються умов перемир’я.