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У Запорізькій області через загоряння на шахті постраждали 6 гірників - ЗМІ

Четвер, 8 березня 2018, 18:22

У Запорізькій області внаслідок загоряння в шахті Запорізького залізорудного комбінату постраждали 6 гірників.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", в с.Мала Білозерка Василівського району Запорізької області близько полудня в четвер відбувся спалах у шахті, під час якого 80 шахтарів перебували на глибині понад півкілометра.

За словами джерел агентства в правоохоронних органах, в результаті пожежі постраждали 6 гірників, в одного з них стан важкий. За попередньою інформацією, загиблих немає.

На допомогу шахтарям прибули бригади аварійно-рятувальної служби з надзвичайних ситуацій у важкодоступних місцях, яким вдалося евакуювати людей з-під землі.

 
Фото Єлизавети Манжос, 061.ua

Черговий гірничо-рятувального загону відмовився офіційно підтвердити або спростувати факт пожежі в шахті.

При цьому в місцевих соцмережах користувачі виставляють фото з палаючою шахтою, а також звинуваченнями на адресу інвесторів і керівництва, які нібито не виділяють належних коштів на охорону праці.

Як розповів агентству головний лікар КУ "Дніпрорудненська міська лікарня" Юрій Абросімов, до лікувального закладу дійсно надійшли 6 постраждалих.

"Так, до нас надійшли постраждалі. Стан п'ятьох стабільний, загрози життю немає. Шостого потерпілого зараз санавіацією відправили до обласного опікового центру. В нього є загроза для життя. Люди отримали локальні опіки - кисті, обличчя, отруєння чадним газом", - розповів Абросімов.

Офіційної інформації про те, що трапилося на даний момент немає.

"Українська правда" у Threads

Теми: Запоріжжя
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