В Україні розширили повноваження прикордонників і збільшили штрафи

В Україні суттєво збільшилися штрафи за незаконний перетин кордону.

Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян в інтерв'ю "Громадському радіо".

Нещодавно прийнятий Верховною Радою закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави" він назвав революційним з точки зору наданим прикордонникам повноважень.

Водночас Слободян зазначив, що ДПСУ пропонувала і буде в майбутньому наполягати на введенні кримінальної відповідальності за порушення державного кордону.

"Але навіть той факт, що адміністративна відповідальність у вигляді штрафу за незаконний перетин кордону суттєво збільшена – це вже дуже великий крок вперед. За незаконний перетин кордону штраф тепер буде складати 8,5 тисяч гривень, якщо група осіб – 13,6 тисяч гривень", - повідомив він.

Крім того, за словами помічника глави ДПСУ, новий закон дозволяє прикордонникам конфіскувати засоби, які використовувались для переправки контрабанди або незаконних мігрантів.

"Йдеться про човни, гідрокостюми, в яких дуже часто мешканці Закарпаття через річку переносять цигарки, в тому числі йдеться і про транспортні засоби", - сказав Слободян.

Він підкреслив, що мова йде не тільки про "зелений коридор", але й про пункти пропуску: "Якщо їде фура і в ній, наприклад, десять кілограмів бурштину, фура теж може бути конфіскована".

Крім того, новий закон дає право прикордонникам стягувати штрафи за безготівковим розрахунком під час виявлення фактів про незаконне відвідування тимчасово окупованих районів, а не через суд, як це було раніше.

"Якщо в людини немає грошей на картці або людина не бажає платити, в неї є право здійснити це впродовж 15 днів після перетину кордону. Але якщо вона цього не зробить, інформація буде нам надана – в подальшому ця людина буде зобов’язана сплатити штраф", - зазначив Слободян.