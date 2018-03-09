Віце-прем'єр Болгарії назвав патріарха РПЦ Кирила "агентом КДБ"

Віце-прем'єр Болгарії Валерій Симеонов назвав патріарха Московського і всієї Русі "агентом КДБ" і "сигаретним митрополитом Росії".

Про це пише Радіо Свобода.

"Це не православний духівник. Це агент Михайлов, другорозрядний агент радянського КДБ", - сказав віце-прем'єр.

За словами Симеонова, з 1996 року російських патріарх ввіз в Росію сигарет на суму 14 мільярдів доларів.

Так Симеонов прокоментував заяву патріарха Кирила, який сказав, що розчарований історичною інтерпретацією подій навколо звільнення Болгарії.

Раніше глава Російської православної церкви публічно висловив невдоволення промовою президента Румена Радєва на урочистостях на честь 140-річчя визволення Болгарії від османського ярма.

На думку Кирила, Радев недостатньо чітко підкреслив роль Росії в перемозі над Османською імперією.

У своїй промові Радев висловив вдячність від імені своєї країни багатьом народам, чиї представники служили в російській армії, що звільняла Болгарію: росіянам, румунам, фінам, українцям, білорусам, полякам, латишам, сербам, чорногорцям.

Багато болгар визнали неприйнятним тон висловлювань патріарха.

Крім того, як повідомлялося, в ефірі болгарського національного телебачення Кирило назвав громадянською війною події на українському Донбасі, викликавши обурення посольства України в цій країні.

Зазначимо, що 1 січня 2018 року Болгарія, яка обіцяла зняти санкції з РФ, вперше після вступу в ЄС перейняла головування у Раді Євросоюзу.

Восени прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заявляв, що під час головування у Раді ЄС його країна має намір домагатися скасування антиросійських санкцій.

Водночас, жодних дій за цією обіцянкою не послідувало, Борисов разом з іншими лідерами країн-членів ЄС підтримав продовження санкцій.