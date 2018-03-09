У Польщі потрапив у ДТП автобус з українцями, є загиблі
Дорогою до Перемишля автомобіль Ford з українцями раптово з'їхав на зустрічну смугу і зіткнувся із вантажівкою з напівпричепом, двоє осіб загинули.
Про це повідомляє Nowiny24.
За даними видання в автобусі перебувало 6 осіб. Водій та пасажир загинули на місці. Інші чотири пасажири шпиталізовані до лікарень у Перемишлі та Сянку.
Найбільш тяжко постраждалого доправили у лікарню гелікоптером.
Водій вантажівки, 42-річний місцевий житель не постраждав, як стверджується, він був тверезим.
Громадяни України, які їхали цим автобусом, працювали на реконструкції мосту у сусідній Старій Бірчі. Вони не досягли місця призначення близько 500 метрів.
Згодом у МЗС України підтвердили інформацію про інцидент.
За повідомленням речниці МЗС Мар'яни Беци, внаслідок ДТП 2 громадян України загинули, четверо перебувають у лікарні.
Внаслідок ДТП в Польщі 2 громадян України загинуло, четверо громадян перебувають в лікарні. Щирі співчуття рідним. Консули надають допомогу— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) March 9, 2018