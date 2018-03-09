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У Польщі потрапив у ДТП автобус з українцями, є загиблі

П'ятниця, 9 березня 2018, 04:52
У Польщі потрапив у ДТП автобус з українцями, є загиблі

Дорогою до Перемишля автомобіль Ford з українцями раптово з'їхав на зустрічну смугу і зіткнувся із вантажівкою з напівпричепом, двоє осіб загинули.

Про це повідомляє Nowiny24.

За даними видання в автобусі перебувало 6 осіб. Водій та пасажир загинули на місці. Інші чотири пасажири шпиталізовані до лікарень у Перемишлі та Сянку.

 
всі фото: Łukasz Solski
 

Найбільш тяжко постраждалого доправили у лікарню гелікоптером.

 

Водій вантажівки, 42-річний місцевий житель не постраждав, як стверджується, він був тверезим.

Громадяни України, які їхали цим автобусом, працювали на реконструкції мосту у сусідній Старій Бірчі. Вони не досягли місця призначення близько 500 метрів.

Згодом у МЗС України підтвердили інформацію про інцидент. 

За повідомленням речниці МЗС Мар'яни Беци, внаслідок ДТП 2 громадян України загинули, четверо перебувають у лікарні. 

Теми: ДТППольща
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