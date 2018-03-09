У Польщі потрапив у ДТП автобус з українцями, є загиблі

2113 переглядів
П'ятниця, 9 березня 2018, 05:52

Дорогою до Перемишля автомобіль Ford з українцями раптово з'їхав на зустрічну смугу і зіткнувся із вантажівкою з напівпричепом, двоє осіб загинули.

Про це повідомляє Nowiny24.

За даними видання в автобусі перебувало 6 осіб. Водій та пасажир загинули на місці. Інші чотири пасажири шпиталізовані до лікарень у Перемишлі та Сянку.

 
всі фото: Łukasz Solski
 

Найбільш тяжко постраждалого доправили у лікарню гелікоптером.

 

Водій вантажівки, 42-річний місцевий житель не постраждав, як стверджується, він був тверезим.

Громадяни України, які їхали цим автобусом, працювали на реконструкції мосту у сусідній Старій Бірчі. Вони не досягли місця призначення близько 500 метрів.

Теми: ДТП Польща
powered by lun.ua
По темі
ДТП у Харкові: постраждалі хочуть віддати Зайцевій її грошову допомогу 6 березня 2018, 21:55
Головні новини дня – за 60 секунд 6 березня 2018, 20:55
У Порошенка прокоментували ДТП за участю кортежа 6 березня 2018, 14:44
Усі новини
Головні новини
У Польщі потрапив у ДТП автобус з українцями, є загиблі
Трамп готовий провести зустріч з Кім Чен Ином до травня
Луценко підтвердив затримання переговірника Рубана
Проти журналістів "Схем" відкрили провадження за скаргою Медведчука
Усі новини
Музика

Євген Філатов (The Maneken) про "Євробачення"

тест

Фемінітиви – це щоденне свято, як добре ви їх знаєте? Тест до 8 березня