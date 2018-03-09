У п'ятницю в центрі Києва скасують зупинки транспорту

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П'ятниця, 9 березня 2018, 09:17

9 березня у зв’язку з проведенням урочистих заходів у центральній частині Києва на бульварі Шевченка та вул.Володимирській тимчасово скасують зупинки тролейбусних маршрутів №5, 8, 9, 17 та автобусних маршрутів № 21, 114, 118.  

Про це повідомили у КП "Київпастранс".

Обмеження діє з 7:00 до завершення заходів на вул. Володимирській від вул. Льва Толстого до б-ру  Шевченка, на б-рі  Шевченка від вул. Володимирської до вул. Пушкінської, на вул. Терещенківській - від вул. Льва Толстого до вул. Богдана Хмельницького. 

Зокрема, скасовано зупинки транспорту в обох напрямках: тролейбусів № 5, 8, 9, 17 – зупинка "Ст. м. "Університет" на вул. Володимирській; автобусів №24, 114, 118 – зупинка "Вул. Володимирська" на б-р Т. Шевченка та  "Б-р Т. Шевченка" в напрямку залізничного вокзалу.

Українська правда
Теми: Київ транспорт
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