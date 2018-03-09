У США не мають сумнівів: до конфлікту на Донбасі призвели дії РФ

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П'ятниця, 9 березня 2018, 19:09

До конфлікту на сході України призвело порушення Росією територіальної цілісності України.

Про це заявив тимчасово повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Каміан, реагуючи на виступ російської делегації під час засідання ОБСЄ. 

"У світлі одного з коментарів, зроблених російським колегою стосовно спецпредставника (США Курта) Волкера та заяви російського делегата про те, що призвело до конфлікту в Україні, я хочу навести чотири прості пункти... Всупереч поглядам, висловленим російським делегатом, до конфлікту на сході України призвело порушення Росією територіальної цілісності України", - заявив він.

"Що призвело до теперішньої кризи, яку ми маємо в Україні - так це порушення Росією українського суверенітету. Що призвело до конфлікту в Україні, так це порушення Росією незалежності України. Що призвело до поточного конфлікту в Україні - підтримує теперішній конфлікт там і продовжує становити найбільшу загрозу регіональній стабільності та безпеці", - заявив Каміан.

Він додав, що це "повторення і продовження порушень ряду найважливіших принципів та зобов’язань, які ми маємо в ОБСЄ".

Голос Америки

Теми: Донбас Росія війна США
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