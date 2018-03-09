Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У США не мають сумнівів: до конфлікту на Донбасі призвели дії РФ

П'ятниця, 9 березня 2018, 18:09
У США не мають сумнівів: до конфлікту на Донбасі призвели дії РФ

До конфлікту на сході України призвело порушення Росією територіальної цілісності України.

Про це заявив тимчасово повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Каміан, реагуючи на виступ російської делегації під час засідання ОБСЄ. 

"У світлі одного з коментарів, зроблених російським колегою стосовно спецпредставника (США Курта) Волкера та заяви російського делегата про те, що призвело до конфлікту в Україні, я хочу навести чотири прості пункти... Всупереч поглядам, висловленим російським делегатом, до конфлікту на сході України призвело порушення Росією територіальної цілісності України", - заявив він.

"Що призвело до теперішньої кризи, яку ми маємо в Україні - так це порушення Росією українського суверенітету. Що призвело до конфлікту в Україні, так це порушення Росією незалежності України. Що призвело до поточного конфлікту в Україні - підтримує теперішній конфлікт там і продовжує становити найбільшу загрозу регіональній стабільності та безпеці", - заявив Каміан.

Він додав, що це "повторення і продовження порушень ряду найважливіших принципів та зобов’язань, які ми маємо в ОБСЄ".

Голос Америки

Теми: ДонбасРосіявійнаСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Донбас
Краматорськ – місто побачень, смерті та молочних коктейлів. Чим живе романтична столиця України під обстрілами С300
16 годин на штурмі під Бахмутом. Репортаж УП з наступу десантників
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Останні новини
18:18
Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні
18:14
У Франції батьки поскаржилися на вчителя, який показав учням картину із зображенням голого тіла
18:05
Бойко за 2022 рік задекларував мільйони рублів у російському банку
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
Усі новини...
Реклама: