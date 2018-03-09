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Климпуш-Цинцадзе розповіла НАТО, як Україна бореться з кібератаками

П'ятниця, 9 березня 2018, 19:39

Запуск ситуаційних центрів реагування на комп'ютерні інциденти в державній інформаційній інфраструктурі перебуває на завершальному етапі.

Про це заявила віце-прем’єр з питань євро- та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе на зустрічі з заступником генсека НАТО з нових викликів безпеці Антоніо Міссіролі у п'ятницю в Брюсселі, повідомляє прес-служба уряду.

Міссіролі поцікавився, як Україна наразі опікується кібербезпековими питаннями. Климпуш-Цинцадзе поінформувала про досягнення в реалізації першого етапу Трастового фонду з кібербезпеки.

"Зокрема, вона підкреслила, що запуск ситуаційних центрів реагування на комп'ютерні інциденти в державній інформаційній інфраструктурі знаходиться вже на завершальному етапі. Один із таких центрів уже працює у Службі безпеки України", - йдеться в повідомленні.

"МЗС України знаходиться на передовій кібератак. Сподіваюся, найближчим часом буде представлений спільний підхід до вирішення проблематики цієї сфери. Враховуючи необхідність протистояти російській агресії на Сході України, можна сказати, що ми цей марафон біжимо зі спринтерською швидкістю", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Теми: НАТОінтернет
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