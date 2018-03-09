Климпуш-Цинцадзе розповіла НАТО, як Україна бореться з кібератаками

687 переглядів
П'ятниця, 9 березня 2018, 20:39

Запуск ситуаційних центрів реагування на комп'ютерні інциденти в державній інформаційній інфраструктурі перебуває на завершальному етапі.

Про це заявила віце-прем’єр з питань євро- та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе на зустрічі з заступником генсека НАТО з нових викликів безпеці Антоніо Міссіролі у п'ятницю в Брюсселі, повідомляє прес-служба уряду.

Міссіролі поцікавився, як Україна наразі опікується кібербезпековими питаннями. Климпуш-Цинцадзе поінформувала про досягнення в реалізації першого етапу Трастового фонду з кібербезпеки.

"Зокрема, вона підкреслила, що запуск ситуаційних центрів реагування на комп'ютерні інциденти в державній інформаційній інфраструктурі знаходиться вже на завершальному етапі. Один із таких центрів уже працює у Службі безпеки України", - йдеться в повідомленні.

"МЗС України знаходиться на передовій кібератак. Сподіваюся, найближчим часом буде представлений спільний підхід до вирішення проблематики цієї сфери. Враховуючи необхідність протистояти російській агресії на Сході України, можна сказати, що ми цей марафон біжимо зі спринтерською швидкістю", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Теми: НАТО інтернет
powered by lun.ua
По темі
НАТО: тиск Росії на Балкани зростає 9 березня 2018, 04:46
Міжпарламентська рада Україна-НАТО закликала підтвердити перспективи України 6 березня 2018, 08:37
Генсек НАТО: Ми не хочемо нової "холодної війни" 6 березня 2018, 02:18
Усі новини
Головні новини
У колонії РФ українця Коломійця вдруге за 2 тижні відправили в ШІЗО
Путін "пояснив" втручання 13 росіян у вибори президента США
У США не мають сумнівів: до конфлікту на Донбасі призвели дії РФ
"Перемир'я" в АТО: загинув нацгвардієць, 1 військового поранено
Усі новини
їжа

Що готувати в березні: рецепти страв із сезонних продуктів

5 коміксів про материнство