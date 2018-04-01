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Трамп наполягає на виведенні сил США із Сирії - ЗМІ

Неділя, 1 квітня 2018, 01:30

Президент США Дональд Трамп заявив своїм радникам, що збирається наполягати на виведенні американських сил із Сирії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох високопоставлених співробітників адміністрації США.

Ця ініціатива суперечить рекомендаціям Пентагону, який вважає, що боротьба проти "Ісламської держави" в регіоні ще далека від завершення.

За інформацією агентства, на початок наступного тижня заплановано засідання Ради нацбезпеки США, в ході якого буде обговорюватися, зокрема, і військова операція в Сирії.

Раніше The Wall Street Journal та The Hill писали, що президент США наказав заморозити 200 мільйонів доларів у фондах для допомоги у відновленні Сирії.

Нещодавно Трамп заявив про те, що США скоро вийдуть із Сирії. "Дуже скоро, дуже скоро ми вийдемо", - сказав він. "Ми збираємося повернутися в нашу країну, якій ми належимо, де ми хочемо бути."

За оцінкою Пентагону, бойовики "Ісламської держави" втратили близько 98 відсотків території, яку вони утримували в Іраку і Сирії.

Але військові попереджають, що ці райони можуть бути знову захоплені, якщо країни, які входять до міжнародної коаліції, не зроблять зусиль по нормалізації життя мирних громадян і відновлення інфраструктури.

За даними Reuters, радники президента США вважають, що американські війська повинні залишитися в регіоні "як мінімум протягом декількох років".

"Поки президент не віддавав наказів про виведення військ", - сказав агентству високопоставлений співробітник адміністрації.

Наразі в Сирії знаходяться близько 2 тисяч американських військовослужбовців.

Теми: СШАСиріяТрамп
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