В анексованому Криму анонсували черговий незаконний візит депутатів з ФРН

В анексованому Криму очікують візиту ще однієї делегації з Німеччини у складі представників партій "Ліві" і "Альтернатива для Німеччини".

Про це пише РІА "Новости" з посиланням на заступника голови комітету "парламенту" Криму з міжнаціональних відносин, голови кримсько-німецької національно-культурної автономії Юрія Гемпеля.

"До нас приїдуть депутати регіональних парламентів від партії "Ліві" і "Альтернатива для Німеччини". Крім того, від партії "Альтернатива для Німеччини" буде кілька депутатів з бундестагу. У делегацію також увійдуть німецькі бізнесмени", - заявив Гемпель.

За його словами, делегація візьме участь у Ялтинському міжнародному економічному форумі, який пройде 19-21 квітня.

"Ще чотири людини прибудуть з Норвегії. Охочих взяти участь в економічному форумі громадян Німеччини і Норвегії набагато більше, ніж ми можемо сьогодні прийняти", - додав він.

Гемпель підкреслив, що до делегації увійдуть близько 20 осіб.

Як відомо, увечері 3 лютого 9 німецьких депутатів приїхали в окупований Крим.

До складу делегації, яка перебувала на окупованому півострові до 9 лютого, входили депутати від партії "Альтернатива для Німеччини" з трьох регіональних парламентів країни: Берлін, Бранденбург і Рейн-Вестфалія.

Судячи з усього, німецькі депутати прилетіли до Криму з території Росії, порушивши таким чином українське законодавство.

Прокуратура АРК відкрила кримінальне провадження за фактом візиту до окупованого Криму групи депутатів з Німеччини.