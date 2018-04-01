Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В анексованому Криму анонсували черговий незаконний візит депутатів з ФРН

Неділя, 1 квітня 2018, 02:32
В анексованому Криму анонсували черговий незаконний візит депутатів з ФРН

В анексованому Криму очікують візиту ще однієї делегації з Німеччини у складі представників партій "Ліві" і "Альтернатива для Німеччини".

Про це пише РІА "Новости" з посиланням на заступника голови комітету "парламенту" Криму з міжнаціональних відносин, голови кримсько-німецької національно-культурної автономії Юрія Гемпеля.

"До нас приїдуть депутати регіональних парламентів від партії "Ліві" і "Альтернатива для Німеччини". Крім того, від партії "Альтернатива для Німеччини" буде кілька депутатів з бундестагу. У делегацію також  увійдуть німецькі бізнесмени", - заявив Гемпель.

За його словами, делегація візьме участь у Ялтинському міжнародному економічному форумі, який пройде 19-21 квітня.

"Ще чотири людини прибудуть з Норвегії. Охочих взяти участь в економічному форумі громадян Німеччини і Норвегії набагато більше, ніж ми можемо сьогодні прийняти", - додав він.

Гемпель підкреслив, що до делегації увійдуть близько 20 осіб.

Як відомо, увечері 3 лютого 9 німецьких депутатів приїхали в окупований Крим.

До складу делегації, яка перебувала на окупованому півострові до 9 лютого, входили депутати від партії "Альтернатива для Німеччини" з трьох регіональних парламентів країни: Берлін, Бранденбург і Рейн-Вестфалія.

Судячи з усього, німецькі депутати прилетіли до Криму з території Росії, порушивши таким чином українське законодавство.

Прокуратура АРК відкрила кримінальне провадження за фактом візиту до окупованого Криму групи депутатів з Німеччини.

Теми: КримНімеччинаРосіяанексія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Крим
Залужний про повернення Криму: Мені начхати, мене ніхто не зупинить
"Слуга" Слюсарєв після вторгнення став власником заводу "Рапід" і фірм у трьох країнах – ЗМІ
У НАТО поки не бачать ознак того, що доля Криму може вирішитися на переговорах
Останні новини
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
18:18
Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні
18:14
У Франції батьки поскаржилися на вчителя, який показав учням картину із зображенням голого тіла
18:05
Бойко за 2022 рік задекларував мільйони рублів у російському банку
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
Усі новини...
Реклама: