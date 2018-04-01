Доба в АТО: 11 обстрілів, 2 поранених
За минулу добу, 31 березня, бойовики 11 разів порушили перемир'я - поранено 2 українських військових.
Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.
На Донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї противник 4 рази відкривав вогонь по українських позиціях поблизу Водяного. З великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї окупанти тричі обстріляли оборонців Павлополя.
Крім цього, гранатомети та стрілецьку зброю ворог застосував по захисниках Авдіївки та Мар’їнки.
На Луганському напрямку з 82 мм мінометів, гранатометів та озброєння БМП окупанти двічі вели вогонь по укріпленнях ЗСУ в районі Катеринівки.
"Унаслідок ворожого вогню двох українських захисників поранено. Постраждалих воїнів оперативно доставлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу", - йдеться у звіті.