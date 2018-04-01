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На Подолі сталася ДТП за участю дипломатичного авто РФ

Неділя, 1 квітня 2018, 09:09
На Подолі сталася ДТП за участю дипломатичного авто РФ

На Подолі в Києві сталася ДТП за участю автомобіля дипломатичного представництва РФ.

Як повідомляє "Київ оперативний", аварія сталася близько 00:30 на Нижньому Валі, 17/8.

Автомобіль дипломатичного представництва РФ Volkswagen з номерним знаком D001067 в'їхав у припарковану автівку таксі КІА.

"За інформацією від свідків, водій Volkswagen просто крутнув кермом у припарковану автівку, добряче потрощивши її", - пише видання.

За даними свідків, пасажир Volkswagen втік з місця події, а водій мав ознаки сп’яніння, тест на Драгер проходити відмовився.

Як відомо, номерний знак, що починається з D001, використовується для автомобілів дипломатичних представництв РФ.

Прес-секретар патрульної поліції Яна Кутова підтвердила "Українській правді" факт ДТП за участю автомобіля з дипломатичними номерами РФ і пообіцяла згодом повідомити деталі.

Українська правда

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Теми: РосіяДТП
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