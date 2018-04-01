На Подолі сталася ДТП за участю дипломатичного авто РФ

1073 перегляди
Неділя, 1 квітня 2018, 09:09

На Подолі в Києві сталася ДТП за участю автомобіля дипломатичного представництва РФ.

Як повідомляє "Київ оперативний", аварія сталася близько 00:30 на Нижньому Валі, 17/8.

Автомобіль дипломатичного представництва РФ Volkswagen з номерним знаком D001067 в'їхав у припарковану автівку таксі КІА.

"За інформацією від свідків, водій Volkswagen просто крутнув кермом у припарковану автівку, добряче потрощивши її", - пише видання.

За даними свідків, пасажир Volkswagen втік з місця події, а водій мав ознаки сп’яніння, тест на Драгер проходити відмовився.

Як відомо, номерний знак, що починається з D001, використовується для автомобілів дипломатичних представництв РФ.

"Українська правда" намагається отримати коментар патрульної поліції щодо ДТП.

Теми: Росія ДТП
powered by lun.ua
По темі
Пожежа у Кемерові: Губернатор області подав у відставку 1 квітня 2018, 07:43
Голова Міноборони Британії: загроза з боку РФ зростає 1 квітня 2018, 07:20
В анексованому Криму анонсували черговий незаконний візит депутатів з ФРН 1 квітня 2018, 02:32
Усі новини
Головні новини
Доба в АТО: 11 обстрілів, 2 поранених
В анексованому Криму анонсували черговий незаконний візит депутатів з ФРН
СБУ закрила в'їзд російським дипломатам, видвореним із США
Вибори до Ради громадського контролю ДБР хочуть оскаржити
Усі новини
Досвід

9 років самітником у ретриті. Як українець шукав щастя у Непалі

психологія

7 простих способів мотивувати себе на заняття спортом

київ

Хто і навіщо змінює простір у будівлі київського телецентру