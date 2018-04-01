Рятувальники попереджають про сильний вітер і дощі

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про пориви вітру та сильні дощі в деяких областях України.

"1 квітня в Україні, крім західних областей, пориви вітру 15-20 м/с, у західних областях місцями сильні дощі", - йдеться на сайті ДСНС.

Рятувальники також попереджають про підвищення рівнів води на водоймах країни.

"За даними Укргідрометцентру, вдень 1 квітня на українській ділянці Дунаю, у зв'язку з проходженням хвилі весняного водопілля та посиленням нагонного вітру, у створі гідропоста Вилкове очікується подальше підвищення рівнів води з досягненням небезпечної позначки 185 см над нулем поста, при якій підтоплюється 50 % м. Вилкове", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у зв'язку з опадами у вигляді мокрого снігу та дощу, у горах Iвано-Франкiвської і високогір'ї Закарпатської областей зберігається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

Разом з тим, як повідомляє Укргідрометцентр, 1 квітня в Україні у західних областях дощі, місцями сильні, на Лівобережжі без істотних опадів, на решті території невеликий дощ.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних областей, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 13-18°, у західних областях та на півночі Лівобережжя 9-14°; на високогір'ї Карпат вночі та вдень 1-6° тепла.

1 квітня у Києві вдень невеликий дощ. Вранці та вдень пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 14-16°.