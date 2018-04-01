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В Івано-Франківську стріляли в нічному клубі: 2 поранених, 11 затриманих

Неділя, 1 квітня 2018, 11:38

У нічному клубі Івано-Франківська сталася стрілянина, патрульні затримали 11 людей.

Як повідомляє патрульна поліція області, близько третьої години ночі на лінію 102 надійшло повідомлення про стрільбу біля нічного клубу на вулиці Івасюка.

На місце негайно прибули кілька екіпажів патрульної поліції. Очевидці повідомили, що невідомі стріляли по людях на сходах і самому приміщенні нічного клубу. В цей час поліцейські побачили, як кілька чоловіків сідають в автомобіль Nissan і стріляють, намагаючись утекти.

Патрульні оперативно затримали чотирьох чоловіків поруч з автомобілем, а одного - у кущах через дорогу. Ще одного зловмисника спіймали у дворах позаду нічного клубу.

Внаслідок стрілянини двоє відвідувачів нічного клубу поранені в ноги, їх шпиталізували.

В цей час інші екіпажі вже були орієнтовані на виявлення автомобілів Volkswagen Caddy та Toyota Land Cruiser Prado, на яких втекли причетні до стрілянини. Через кілька хвилин автомобілі заблокували на вулиці Незалежності, а ще п'ятьох чоловіків - затримали.

Поліція зазначає, що в усіх автомобілях була автоматична і травматична зброя.

Всі 11 затриманих - не місцеві, мешканці Київської, Харківської та Луганської областей.

Чоловіків освідчили на стан сп'яніння та доставили у міський відділ поліції. Триває перевірка, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Українська правда
Теми: Івано-Франківськполіція
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