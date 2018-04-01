Порошенко приїхав до Маріуполя й Волновахи

2849 переглядів
Неділя, 1 квітня 2018, 11:56

Президент Петро Порошенко в неділю відвідав Маріуполь.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Щасливий зустрічати разом з мешканцями Маріуполя та грецькою громадою одне з найбільших християнських свят – Вербну неділю", - йдеться на сторінці президента.

Там також опубліковано відео, на якому видно, як Порошенко фотографується з дітьми, бере їх на руки.

Крім того, він відвідав пам'ятник митрополиту Ігнатію та собор Архистратига Михаїла.

Поряд із президентом присутні міністр оборони Степан Полторак, начальник генштабу ЗСУ Віктор Муженко, командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв, а також голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський.

Пізніше він також повідомив, що відвідав Волноваху.

"Радий можливості поспілкуватися з громадою Волновахи у цей світлий день", - йдеться на сторінці.

"Розраховую, що цього разу Москва нарешті слідуватиме букві і духу документа, під яким стоїть підпис президента Путіна. Маю також надію, що Пасхальні свята підштовхнуть Москву до справжнього християнського смирення і ми зможемо досягти прогресу і у вирішенні гуманітарних питань", - додав президент.

Українська правда
Теми: Маріуполь
powered by lun.ua
По темі
Вирок екс-керівнику маріупольської міліції за співпрацю з "ДНР" набув сили 14 березня 2018, 08:44
Через негоду без води лишилися Маріуполь і ще 8 населених пунктів 1 березня 2018, 14:24
ГПУ оголосила підозру трьом офіцерам РФ у справі про обстріл Маріуполя 27 лютого 2018, 11:28
Усі новини
Головні новини
Порошенко: коли прийдуть миротворці, російська армія піде
На Подолі сталася ДТП за участю дипломатичного авто РФ
Доба в АТО: 11 обстрілів, 2 поранених
В анексованому Криму анонсували черговий незаконний візит депутатів з ФРН
Усі новини
психологія

7 простих способів мотивувати себе на заняття спортом

дослідження

Чому хрустять пальці

київ

Хто і навіщо змінює простір у будівлі київського телецентру