Порошенко приїхав до Маріуполя й Волновахи

Президент Петро Порошенко в неділю відвідав Маріуполь.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Щасливий зустрічати разом з мешканцями Маріуполя та грецькою громадою одне з найбільших християнських свят – Вербну неділю", - йдеться на сторінці президента.

Ввечері глава держави планує бути присутнім на футбольному матчі у Маріуполі, де гратиме київське "Динамо".

Там також опубліковано відео, на якому видно, як Порошенко фотографується з дітьми, бере їх на руки.

Крім того, він відвідав пам'ятник митрополиту Ігнатію та собор Архистратига Михаїла.

Поряд із президентом присутні міністр оборони Степан Полторак, начальник генштабу ЗСУ Віктор Муженко, командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв, а також голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський.

Пізніше він також повідомив, що відвідав Волноваху.

"Радий можливості поспілкуватися з громадою Волновахи у цей світлий день", - йдеться на сторінці.

"Розраховую, що цього разу Москва нарешті слідуватиме букві і духу документа, під яким стоїть підпис президента Путіна. Маю також надію, що Пасхальні свята підштовхнуть Москву до справжнього християнського смирення і ми зможемо досягти прогресу і у вирішенні гуманітарних питань", - додав президент.