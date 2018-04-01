Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко приїхав до Маріуполя й Волновахи

Неділя, 1 квітня 2018, 11:56

Президент Петро Порошенко в неділю відвідав Маріуполь.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Щасливий зустрічати разом з мешканцями Маріуполя та грецькою громадою одне з найбільших християнських свят – Вербну неділю", - йдеться на сторінці президента.

Ввечері глава держави планує бути присутнім на футбольному матчі у Маріуполі, де гратиме київське "Динамо".

Там також опубліковано відео, на якому видно, як Порошенко фотографується з дітьми, бере їх на руки.

Крім того, він відвідав пам'ятник митрополиту Ігнатію та собор Архистратига Михаїла.

Поряд із президентом присутні міністр оборони Степан Полторак, начальник генштабу ЗСУ Віктор Муженко, командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв, а також голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський.

Пізніше він також повідомив, що відвідав Волноваху.

"Радий можливості поспілкуватися з громадою Волновахи у цей світлий день", - йдеться на сторінці.

"Розраховую, що цього разу Москва нарешті слідуватиме букві і духу документа, під яким стоїть підпис президента Путіна. Маю також надію, що Пасхальні свята підштовхнуть Москву до справжнього християнського смирення і ми зможемо досягти прогресу і у вирішенні гуманітарних питань", - додав президент.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Маріуполь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Маріуполь
Окупанти розробили план евакуації з Маріуполя – ЦНС
У Маріуполі за загадкових обставин гинуть окупанти – міськрада
У Маріуполі окупанти викидають людей із власних квартир і заселяють військових – радник мера
Останні новини
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
18:18
Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні
18:14
У Франції батьки поскаржилися на вчителя, який показав учням картину із зображенням голого тіла
18:05
Бойко за 2022 рік задекларував мільйони рублів у російському банку
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
Усі новини...
Реклама: