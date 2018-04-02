У сім’ї Хомутинніка з'явилася ще одна квартира в Києві

Дохід співголови депутатської групи "Відродження" Віталія Хомутинніка в 2017 році склав 136,4 млн. грн.

Про це свідчить електронна декларація народного депутата, пише Інтерфакс-Україна.

Зокрема він отримав 19,48 млн. грн. відсотків в банках; 66,12 млн. грн. від відчуження нерухомості; 50,32 млн. грн. дивідендів; 501,9 тис. грн. заробітної плати і коштів на депутатську діяльність.

У той же час дохід його дружини Світлани Хомутиннік склав 20,26 млн. грн.

У минулому році вона стала власницею квартири площею 224 кв. м і вартістю 7 млн. грн. і двох машиномісць в Києві. Їй також належить ще одна квартира в столиці, а в оренді знаходиться житловий будинок площею 370 кв. м в Козині під Києвом.

У власності нардепа знаходиться одне машиномісце в Києві. Крім того, він орендує офіс.

Згідно е-декларацією за 2017 рік, на банківських рахунках його і дружини знаходиться 131,21 млн. грн., $ 254 тис., EUR 199 тис. Готівкою він зберігає 1,06 млн. грн. і $ 32 тис.

Крім того, Хомутиннік позичив третім особам 379,25 млн. грн., $ 200 тис. і EUR 700 тис.

В е-декларації народний депутат вказав свої фінансові зобов'язання на суму EUR 1,44 млн.

Згідно з декларацією, народний депутат є кінцевим бенефіціарним власником 39 юридичних осіб, деякі з них зареєстровані на Кіпрі, Британських Віргінських островах і Кайманових островах. У 2016 році Хомутиннік був бенефіціарним власником 44 компаній.

У власності Хомутинніка знаходиться автомобіль Toyota Tundra, його дружини - Lexus LX570. Ще два автомобілі - Range Rover і Lexus - подружжя орендує.