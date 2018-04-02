Ердоган назвав Нетаньяху "загарбником" і "терористом"

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Понеділок, 2 квітня 2018, 05:56

Президент Туреччини Реджеп Ердоган назвав главу уряду Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху "загарбником" і "терористом" - у зв'язку із загибеллю 15 палестинців в минулу п'ятницю і у відповідь на критику турецьких військових з боку Нетаньяху.

Про це пише Радіо Свобода.

Конфлікт між лідерами Ізраїлю і Туреччини розгорівся після того, як Анкара розкритикувала дії ізраїльських військових під час зіткнень на кордоні Ізраїлю і сектора Газа, в результаті яких 15 палестинців загинули і сотні отримали поранення.

Нетаньяху у відповідь написав у твіттері, що армію його країни не повинні "повчати ті, хто протягом багатьох років бомбардує мирне населення", маючи на увазі Туреччину і її операції проти курдів в Сирії, Іраку і самої Туреччини.

У відповідь Ердоган, виступаючи перед своїми прихильниками, обрушився з критикою на Нетаньяху і на сам Ізраїль, звинувативши його в агресії проти палестинців, назвавши "терористичним" і заявивши, що його в світі "ніхто не любить".

Нагадаємо, 30 березня палестинці розпочався шеститижневий протест -  так званий "Великий марш повернення" поблизу кордону Палестини з Ізраїлем.

Десятки тисяч палестинців, які вимагають права повернення для біженців в Ізраїль, зібралися в п'яти місцях уздовж обгородженого 65-кілометрового кордону, де було розгорнуті наметові містечка для запланованого протесту.

Європейський союз закликає до незалежного розслідування сутичок на ізраїльсько-палестинському кордоні.

Теми: Туреччина Ізраїль
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