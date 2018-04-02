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Кличко розповів, коли в Києві вимкнуть опалення

Понеділок, 2 квітня 2018, 09:27
Кличко розповів, коли в Києві вимкнуть опалення

Опалювальний сезон у столиці завершиться, коли упродовж трьох днів середньодобова температура не опускатиметься нижче 8°С.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє сайт міської влади.  

"Ми бачимо, яка затяжна зима цього року – весь березень достатньо холодний, багато снігу випало. Як тільки буде підвищення температури, ми однозначно говоритимемо про завершення опалювального сезону", – зазначив Кличко.

"Ми можемо припиняти подачу тепла, коли протягом трьох діб середня температура тримається не нижче ніж + 8 градусів С", – додав міський голова. 

Кличко пояснив, що ОСББ та будинки, які мають приватні котельні, із припиненням теплопостачання визначаються самостійно – за умови згоди усіх мешканців будинку.

Як повідомляє Укргідрометцентр, 3 квітня у Києві хмарно з проясненням, вночі 0-2°С тепла, вдень +14-16°С, 4 квітня хмарно з проясненням, вночі 5-7°С тепла, вдень 15-17°С, 5 квітня вночі хмарно, 5-7°С тепла, вдень дощ з грозою +15-17°С.



Теми: Київопалення
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