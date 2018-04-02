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Стартує весняний призов в армію

Понеділок, 2 квітня 2018, 09:37

З 2 квітня і до кінця травня в Україні триватиме весняний призов на строкову військову службу.

Про це заявив начальник Головного управління персоналу – заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Артур Артеменко, повідомляє "Укрінформ"

"Призовні комісії всіх рівнів розпочнуть свою роботу з 2 квітня та завершать її 31 травня. 61,6 млн грн обсягів видатків на призов планується перерахувати до 6 квітня в усі комісії", – сказав він.

Згідно з рішенням уряду, у квітні-травні до Збройних сил та інших військових формувань України для проходження строкової військової служби буде відправлено 15 190 осіб. Із них до ЗСУ – 8990 осіб, Державної спеціальної служби транспорту – 1000 осіб, Держприкордонслужби – 1200 осіб, Нацгвардії – 4000 осіб.

15 лютого президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2018 році.

У документі визначено на 2018 рік такі строки проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу: квітень-травень та жовтень-листопад.

"Українська правда" у Threads

Теми: армія
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