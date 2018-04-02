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"Новічок" у гречці: з’явилась нова версія отруєння Скрипалів

Понеділок, 2 квітня 2018, 10:40
Новічок у гречці: з’явилась нова версія отруєння Скрипалів

У рамках розслідування отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у Британії допитали жінку, яка на їхнє прохання привезла із Росії гречку.

Як відзначає The Times, хоча в центрі уваги поліцейського розслідування перебувають двері будинку Скрипаля в Солсбері, де були виявлені сліди смертоносної нервово-паралітичної речовини, слідчі також допитали друга родини щодо їжі, привезеної з Москви, повідомляє "Європейська правда".

Відзначається, що Сергій Скрипаль попросив доньку привезти з Росії гречку з лавровим листям та спеціями. Однак вона забула це зробити і попросила про послугу жінку, яка прибула до Британії з чоловіком іншим рейсом.

Згідно з інформацією The Sun, правоохоронці допитали цю жінку щодо "гостинців" для Скрипалів. Джерело повідомило виданню, що "поліція висунула підозру, що подарунки для Юлії та її батька, можливо, містили нервово-паралітичний "Новічок".

Нагадаємо, посольство Росії в Лондоні вимагає доступу до доньки колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля Юлії, яка прийшла до свідомості після отруєння.

Нещодавно лікарі в госпіталі Солсбері повідомили, що Юлія Скрипаль добре відреагувала на лікування, але продовжує отримувати експертну клінічну допомогу 24 години на добу.

Юлія Скрипаль вже може спілкуватися, а також почала самостійно їсти та пити в лікарні.

Британська влада вважає, що Юлія Скрипаль може дати цінні свідчення у розслідуванні отруєння її та її батька.

Теми: Велика БританіяРосія
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