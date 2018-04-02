Супрун застрахувала своє життя в США та має $500 тисяч на пенсійному рахунку

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун має понад 500 тисяч доларів на пенсійному рахунку у США та разом із чоловіком мають внески в американських кредитних спілках на суму 3,6 мільйона доларів.

Про це йдеться у її декларації.

Повідомляється, що за минулий рік Супрун отримала 9091 гривень процентів від вкладу в українському банку та 348284 гривень заробітної плати на посаді керівника МОЗ.

Крім того, в українських банках вона має 140 тисяч гривень заощаджень та ще понад 12 тисяч гривень є на рахунку її чоловіка в Україні.

На рахунку в американському банку (Citibank NA) Супрун має 8317 доларів.

Також разом із чоловіком в.о. міністра задекларувала 3652164 доларів внесків до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, а також 555663 доларів на власному пенсійному рахунку в США (Fidelity Brokerage Services LLC).

У декларації вказується, що в США Супрун застрахувала своє життя на суму 1670 доларів в компанії William Penn Life Insurance.

Згідно з декларацією, свого житла в Україні в.о. міністра не має, проте разом із чоловіком мають право на користування квартирою у Києві площею 128,7 кв.м.

Автомобілі та інші цінні речі у декларації не зазначені.