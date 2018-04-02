Спостережна місія ОБСЄ, розміщена на території РФ, не відповідає запиту України та інших країн про спостереження за неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону в районі Донбасу, але розширити її мандат не вдається.



Про це йдеться в матеріалі УП "Ілюзія контролю: чому місія ОБСЄ не бачить танків росіян на кордоні".

Місія отримала мандат в липні 2014 року, коли українські прикордонники втратили контроль над 40 кілометрами кордону. У той же час відразу після старту місії в період між 27 липня і 7 серпня 2014 року українські військові та прикордонники були змушені покинути шість пунктів пропуску. Без контролю опинилися вже 400 км кордону.

Однак місія ОБСЄ продовжує спостереження тільки в двох російських пунктах пропуску Гуково і Донецьк, Ростовської області. Місія ОБСЄ в РФ обмежена в своїх пересуваннях настільки, що не може навіть оглянути потяги, які проходять неподалік від пункту пропуску Гуково.

За інформацією УП, місії заборонено використовувати будь-які прилади, в тому числі біноклі.



Крім цього, лише близько 37% людей, які перетинають кордон в Ростовській області, проходять через ці два пункти.

З 2016 року Україна намагалася в рамках виконання Мінських угод узгодити постійне перебування спостерігачів ОБСЄ на всій кордоні, створення зон безпеки з української та російської сторони.

Змінити мандат місії можна лише консенсусом 57 країн на засіданні постійної ради ОБСЄ.

За інформацією джерел УП в дипломатичних колах, питання про розширення мандата піднімається кожного разу при продовженні місії, але Росія його завжди блокує.

Також спостерігачі СММ ОБСЄ давно намагаються отримати повний безперешкодний доступ до кордону з української території, проте бойовики його не дають.

В Україні все ж намагаються використовувати мізерну інформацію, яку отримує місія. Її звіти Київ регулярно використовує на міжнародній арені під час дебатів про контроль на кордоні.

"Очевидно, що в такому вигляді як зараз місія не може бути ефективна, але і закривати її жоден з учасників ОБСЄ не стане. Інакше Росія одержить привід для спекуляцій, мовляв ми йдемо назустріч Заходу, пропонуємо стежити за кордоном, а вони закривають місію", – зазначає співрозмовник УП у Міністерстві закордонних справ.

Більше про наглядову місію на російських пунктах пропуску "Гуково" й "Донецьк" і про її склад читайте в матеріалі "Української правди".